4. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birçok alanda yeni düzenlemeler yapılacak. Yargıda 5 yılda atılacak adımlarda en dikkat çekenleri, duruşmaların en fazla 2 ay ertelenecek olması ve nişan, düğün, asker uğurlaması toplu etkinliklerde silahla ateş edenlerin cezalarının artacak olması. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarına hız verileceği de ifade edildi.
Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, bugün kamuoyu ile paylaşıldı.
Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek. Cezasızlık algısının ortadan kalkması hedeflenen yeni sistemde asgari tutukluluk süresi getirilecek. Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.
Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek için de adım atılacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak.
Adalet Bakanlığı yeni reform sistemi çalışmaları kapsamında 55 bin görüş aldı, 12 bin paydaş anketi yapıldı.
YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ
-Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.
-Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz.
-Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.
-İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.
-Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.
-Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.
-Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.
-Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.
-İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz.
-Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.
-İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.
-Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.
-Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.
-İlk amaç kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.
-Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kurulacak.
-Tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışanların sayıları artırılacak.
-İlk derece mahkemelerinde uzun süren davalar istinaf mahkemelerinde öncelikle incelenecek ve bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır.
-Stajyer avukatlara mesleklerine ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde hazırlanmalarını temin edeceğiz.
-Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi hedefimizdir.
-Adalet hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz.
-Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracak ve hizmet içi eğitimleri güçlendireceğiz.
-Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.
-Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız.
-Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz.
-Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artıyoruz.
-Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz.
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.
-Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usüllerinden boşanma ve nakafa usüllerine kadar geniş bir reform yapmayı hedefliyoruz.
-Kadın haklarına ilişkin yeni uygulamalar geliştirerek şiddet mağduru kadınlarımızın adli süreçlere erişimini en kısa yoldan temin etmeye çalışacağız.
-Doğal afetlerden sonra yargı faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için ülke genelinde belirlenen doğal afet ve acil durum merkezlerini kuracağız.
-6. ve 7. sınıflarda okutulan hukuk ve adalet derslerini liselerde de okutacağız.
-Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız
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