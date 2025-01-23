4. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ



-Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.



-Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz.



-Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.



-İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.



-Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.



-Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.



-Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.



-Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.



-İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz.



-Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.



-İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.



-Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.



-Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.



-İlk amaç kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.



-Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kurulacak.



-Tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışanların sayıları artırılacak.



-İlk derece mahkemelerinde uzun süren davalar istinaf mahkemelerinde öncelikle incelenecek ve bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır.



-Stajyer avukatlara mesleklerine ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde hazırlanmalarını temin edeceğiz.



-Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi hedefimizdir.



-Adalet hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz.



-Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracak ve hizmet içi eğitimleri güçlendireceğiz.



-Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.



-Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız.



-Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz.



-Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artıyoruz.



-Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz.



-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.



-Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usüllerinden boşanma ve nakafa usüllerine kadar geniş bir reform yapmayı hedefliyoruz.



-Kadın haklarına ilişkin yeni uygulamalar geliştirerek şiddet mağduru kadınlarımızın adli süreçlere erişimini en kısa yoldan temin etmeye çalışacağız.



-Doğal afetlerden sonra yargı faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için ülke genelinde belirlenen doğal afet ve acil durum merkezlerini kuracağız.



-6. ve 7. sınıflarda okutulan hukuk ve adalet derslerini liselerde de okutacağız.



-Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız



