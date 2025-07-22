4 yaşında 4 kişiye hayat oldu

Ümraniye'de sokakta oyun oynadığı sırada 4 yaşındaki Naim Kuru'ya otomobil çarptı.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı.



Hastanede 8 gün boyunca hayat mücadelesi veren çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYAT OLDU



4 yaşındaki Naim Kuru'nun organları şimdi 4 kişiye hayat olacak.



Küçük çocuğun beyin ölümü gerçekleşince Babası Serhat Kuru Naim'in karaciğer, kalp ve iki böbreğini bağışladı.

Organlarıyla başkalarına umut olan Naim'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek.



Baba Serhat Kuru, çocuğuna çarpan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

