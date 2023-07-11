4 yaşındaki Aysima’nın feci ölümü (Monte ettirilmeyen demir kapı can aldı)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer’i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralanan Aysima Ecrin Özer, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aysima Ecrin Özer’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.



KAPIYI MONTE ETTİRMEYEN KOMŞUYA GÖZALTI



Aysima Ecrin Özer’in yaşamını yitirdiği olayın ardından, inceleme başlatan güvenlik güçleri demir kapıyı bir süredir monte ettirmediği iddia edilen komşu ev sahibi G.Y.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.



Küçük kızın cenazesinin şehir dışında olan akrabalarının kente geri dönmesinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.