4 yaşındaki çocuğa şiddet: Çekpasla vurdu, tokat attı
4 yaşındaki kızının vücudunda gördüğü yaralardan şüphelen baba, evine gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izlediğinde ise kızını dövenin öz annesi olduğunu gördü. Haber: Onur Aksoy
İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve müzisyenlik yapan 41 yaşındaki Bekir Kor, beş yıl önce yabancı uyruklu kadınla evlendi.
Evliliklerinden bir yıl sonra kız çocukları dünyaya gelen ve 4 yaşında olan kızının yüzünde, vücudunda yaralar gören Kor, eve kamera yerleştirdi.
ÖZ ANNESİ ŞİDDET UYGULADI
Kamera kayıtları izleyen Kor, kızına çekpasla vurup, tokat atan kişinin öz annesi olduğunu gördü.
Yaşananlara ilişkin Kor, "Anneye sordum ne oldu? Yüzünde çizikler var, her yerde morluklar var. Bana 'sandalyeden düştü, sokakta düştü.' diyordu." dedi.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Bunun üzerine Kor, Cezayir uyruklu eşi hakkında suç duyurusunda bulundu ve boşanma davası açtı.
ÇOCUĞU KAÇIRDILAR
Hakkında şiddet davası açılan anne ise geçtiğimiz hafta eşini arayıp çocuğu görmek istediğini söyledi.
Ancak iddiaya göre, eşi görüşmeye yalnız gelmedi. Yanında başkaları da vardı. Babaya darp girişiminde bulunan kişiler, küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdılar.
Yaşananları anlatan baba Kor, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi.
BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Dayak yediğini belirten Kor, kızının elinden alındığını bildirerek, bir kez daha suç duyurusunda bulundu.
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