4 yaşındaki çocuğa şiddet: Çekpasla vurdu, tokat attı

Yaşananlara ilişkin Kor, "Anneye sordum ne oldu? Yüzünde çizikler var, her yerde morluklar var. Bana 'sandalyeden düştü, sokakta düştü.' diyordu." dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Kor, Cezayir uyruklu eşi hakkında suç duyurusunda bulundu ve boşanma davası açtı.

ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

Hakkında şiddet davası açılan anne ise geçtiğimiz hafta eşini arayıp çocuğu görmek istediğini söyledi.

Ancak iddiaya göre, eşi görüşmeye yalnız gelmedi. Yanında başkaları da vardı. Babaya darp girişiminde bulunan kişiler, küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdılar.



Yaşananları anlatan baba Kor, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi.



BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Dayak yediğini belirten Kor, kızının elinden alındığını bildirerek, bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

