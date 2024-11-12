4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Übeyit Emre, hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

'da Übeyit Emre (4), Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde banyoda elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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