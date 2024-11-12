4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Übeyit Emre, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Übeyit Emre (4), Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde banyoda elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Şanlıurfa