4 yaşındaki çocuğun kulağı ameliyat sonrası çürüdü

Afyonkarahisar'da 7 kez ameliyat olan çocuğun kulağının çürüdüğü iddia edildi.

Denizli’de yaşayan Öz ailesi doğuştan bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz’ü ameliyat ettirmek için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine getirdi.



Burada hastanenin Plastik Cerrahi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi S.K. tarafından ameliyata alındı. Küçük çocuk vücudunun 5 farklı bölümünden alınan parçalar ile 7 defa ameliyat edildi.

Ancak çocuğun kulağı ameliyatlar sonrası çürüdü. Öz ailesi ise bunun üzerine CİMER ve savcılığa başvurarak hem doktor hem de hastane hakkında şikayetçi oldu.

BAŞKA KİŞİ ADINA PARA

Aile ayrıca doktorun kendilerinden kıkırdak alınacağını söyleyip 59 bin TL para aldığını ve bu parayı da bankadan Yusuf isimli bir kişinin üzerine gönderdiklerini dile getirdi. Aile ayrıca bununla ilgili de şikayetçi olacaklarını dile getirdi.



"PSİKOLOJİSİ BOZULDU"



Küçük çocuğun annesi Memnune Öz, çocuğunun ameliyatlar sonrası psikolojisinin bozulduğunu kaydederek, ayrıca hastanede kaldıkları 2 aylık süre boyunca ekonomik sıkıntıya da düştüklerini dile getirdi. Kendilerine net bir açıklama hiçbir zaman yapılmadığını söyleyen anne, operasyonların güzel geçtiğini söyleyerek oyalandıklarını belirtti.