4 yaşındaki çocuk, alt katın balkonuna düştü
Bursa'da ikinci kattaki evin balkonundan alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki çocuk, yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan binanın ikinci katındaki evin balkonda oynayan 4 yaşındaki çocuk, korumalık demirlerine tırmandı.
Dengesini kaybeden çocuk, alt katın balkonuna düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden ailesi, çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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