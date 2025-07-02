4 yaşındaki çocuk, alt katın balkonuna düştü

Bursa'da ikinci kattaki evin balkonundan alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki çocuk, yaralandı.

4 yaşındaki çocuk, alt katın balkonuna düştü

'nın İnegöl ilçesinde bulunan binanın ikinci katındaki evin balkonda oynayan 4 yaşındaki , korumalık demirlerine tırmandı.

Dengesini kaybeden çocuk, alt katın balkonuna düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden ailesi, çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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