"4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı" iddiası

İzmir'de Torbalı Belediyesi'ne ait Kültür Sanat Akademisi Anaokulu'na yeni başlayan 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre şımarıklık yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldı.

''OĞLUMUN OKUL FOBİSİ OLUŞTU''



İlçede esnaflık yapan baba Abdulselam Aslan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay nedeniyle çocuğunda okul fobisi oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum büyük heves ve sevgiyle geçtiğimiz günlerde anaokuluna başladı. Okula teslim edip geri döndük, ders bitimine yakın öğretmeni F.E. beni arayarak, 'Ben çocuğunuzla uğraşamıyorum, sürekli şımarıyor. Gelin çocuğunuzu alın ve başka okula yazdırın.' dedi. Oğlumun daha 4 yaşında olduğunu belirterek şımardı diye okuldan mı kovulur dedim, ancak F. Hanım beni dinlemedi. Okula gittiğimde ise ben ve oğlum okuldan kovulduk. Benim oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN OKULUNA KİMSE ENGEL OLAMAZ, MÜDAHALE EDEMEZ"

Psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok. Hiçbir çocuğun okuluna kimse engel olamaz, müdahale edemez."

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU, İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN İNCELEME

Baba Abdulselam Aslan, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da ekledi.

Öte yandan Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuğun ise bir devlet anaokuluna kaydının yapıldığı öğrenildi.