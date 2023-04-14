4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğuldu

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.



"SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK"

Dayı Mehmet Keber, "İstinat duvarının kenarında su birikmesi oluşmuş. Çocuk oyun oynarken suyun içerisine düşüyor. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor." dedi.

Çok büyük bir ihmalin olduğunu öne süren dayı Keber, "Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar." diye konuştu.

