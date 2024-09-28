4 yaşındaki çocuk öğretmenin Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Olay, Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R., isimli 4 yaşındaki çocuk annesi ile birlikte okulda eğitim gören ağabeyisinin durumunu görüşmek üzere annesi ile okula geldi. Anne okulun Müdür Yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada küçük çocuk ağzına şeker aldı. Şeker bir anda M.R.’nin boğazına kaçtı.