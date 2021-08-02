4 yaşındaki çocuk öldüresiye dövüldü: Anne ve üvey baba tutuklandı

Ağrı’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki M.S., izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından dövüldü. M.S. 9 gün yoğun bakımda kalırken, anne Zeynep T. ve üvey baba Sıddık Taşkesen ise tutuklandı.



Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı sevgi evinden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen M.S., ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramı’nı aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Zeynep T. ve üvey babası Sıddık Taşkesen'e teslim edildi.



Anne ve üvey babasına teslim edilen M.S., iddiaya göre Kurban Bayramının üçüncü günü Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 811. Sokaktaki evinde üvey babası Taşkesen tarafından öldüresiye dövüldü.



Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan M.S., hayati tehlikeyi atlattı.



Yaşanan olaydan sonra anne ile üvey baba polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, yargı sürecinin takip edileceğini ve faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.