4 yaşındaki çocuk tabancayla ayağından vuruldu

Olay, Taşpazar Mahallesi 823 Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Khalid Shakar’a (27) çocuğu bırakıp su doldurmaya çıkan anne Sahra Shakar (26) bir süre sonra eve geldiğinde 4 yaşındaki oğlu Amirkhan Shakra’yı yaralı halde buldu.

Hemen komşularından yardım isteyen anne çocuğunu kucağına alarak dışarı çıktı. Komşuları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaparken, yaralı çocuk daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan polis ekiplerine anne Sahra Shakar, çocuğu eşiyle evde bırakıp dışarı su doldurmaya çıktığını ve geldiğinde çocuğu yaralı bulduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler ilk şüpheli olarak baba Khalid Shakar’ın peşine düştü.

Olayın ardından kayıplara karışan baba bulunamazken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.