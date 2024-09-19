4 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı

İstanbul'da annesi ve halasıyla dün öğle saatlerinde dışarı çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan servis midibisünün altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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