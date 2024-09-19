4 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı

İstanbul Avcılar'da manevra yapan servis midibüsünün altında kalan 4 yaşındaki Seyfican Taze hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı

'da annesi ve halasıyla dün öğle saatlerinde dışarı çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan servis midibisünün altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

3 yaşındaki Yusuf'un feci ölümü

3 yaşındaki Yusuf'un feci ölümü

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

İsrail'in siber saldırıları | MSB kaynakları: İletişimde yerli-milli ürünler kullanılmaktadır

İsrail'in siber saldırıları | MSB kaynakları: İletişimde yerli-milli ürünler kullanılmaktadır

Kocaeli'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBF başkan adayı Turgay Demirel kimdir? ( Turgay Demirel özgeçmişi)

TBF başkan adayı Turgay Demirel kimdir? ( Turgay Demirel özgeçmişi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...