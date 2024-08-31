4 yaşındaki Ecrin'in feci ölümü

Konya'da balkondan düşen bir çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ecrin Kabasakal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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