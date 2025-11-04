4 yaşındaki Enes'i hayattan koparan sürücü tahliye edildi

Aydın'da 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada sürücü tahliye edildi.

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak’ta meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine gitti. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu.

Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağrılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol ekiplerince yapılan soruşturma sonucunda, Mustafa Ö.'nün (37), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada küçük Enes’i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi.

İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mustafa Ö., ifadesinde suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Mustafa Ö., hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ö. ve hayatını kaybeden küçük Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise salondaki yerlerini aldı.

Duruşmada, bilirkişi raporunda kamyonet sürücü Mustafa Ö.'nün kusurlu olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanığın "taksirle ölüme neden olma'" suçunu işlediği ifade edip, cezalandırılması istedi.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE



Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Ö.'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliye kararı verdi.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Ayrıca Mustafa Ö.'nün sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.