4 yaşındaki Mehmet kaynar süt kazanına düştü
Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen çocuk ağır yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Eyyübiye ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'nde, Aslandağ ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Mehmet Ali Aslandağ, mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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