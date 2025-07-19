4 yaşındaki Mehmet kaynar süt kazanına düştü

Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen çocuk ağır yaralandı.

4 yaşındaki Mehmet kaynar süt kazanına düştü
Fotoğraf: Arşiv

Eyyübiye ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'nde, Aslandağ ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Mehmet Ali Aslandağ, mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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