Adana'da Fatma Ö. (34) adlı kadın, oğlu Yiğit Çınar Ö.'yü (4) bir apartman inşaatının giriş katında boğarak öldürdü. Olay, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, eşinden ayrılan Fatma Ö. dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar'ı da alarak evinden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları ise polisi aradı.

Çevrede arama yapan polisler, ayrıca ilçedeki belediye hoparlörlerinden anons yaptı. Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren kadın, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

''OĞLUMA HERKES KÜFÜR EDİYOR, KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMAZ OLDUM''



Daha sonra polisler, kadının çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar'ın cansız bedenini buldu.

Sorgulanan kadın ise, "Benim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dedi. Gözaltına alınan kadın, daha sonra ''kasten adam öldürme'' suçundan mahkemeye sevk edildi. Yiğit Çınar'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ



Adliyeye sevk edilen Fatma Ö. emniyetteki sorgusunda ise, ''Oğluma sürekli 'senin baban belli değil' diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim'' dediği öğrenildi. Ayrıca ekipler, kadının, oğlunu kendi üzerinden çıkarttığı tişörtle boğarak öldürdüğünü saptadı.

Cinayeti işledikten sonra pişman olduğunu belirten Fatma Ö., ''Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum ama beceremedim. Daha sonra aşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi.

TUTUKLANDI

Yakınları tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı da öğrenilen kadın, yoğun güvenlik önlemi altında, ''kasten adam öldürme'' suçundan adliyeye sevk edildi. Fatma Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.