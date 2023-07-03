4 yaşındaki Suphi ihmal kurbanı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Suphi Yaşar, yaşamını yitirdi.



Yeşilalıç Mahallesi'nde iddiaya göre; evinde oynayan Suphi Yaşar, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.



Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, kurtarılamadı.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.