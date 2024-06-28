4 yaşındaki Timur kaza kurbanı

Sivas’ta traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere köyünde meydana geldi.



Köyde evinin önünde 58 ACK 983 plakalı traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak’a çarptı.



Kazayı gören baba, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.



Gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Timur Ali Çakmak, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.



Çakmak’ın cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Timur Ali Çakmak’ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.