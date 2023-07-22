4 yaşındaki Zeynep otobüsün altında kaldı: Annesinin feryadı yürek yaktı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Susuz Mahallesi 3771'inci caddede meydana geldi. Zeynep Bülbül, annesi ve kardeşiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkmasıyla, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kaldı.

Otobüs bir süre ilerledikten sonra dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.



ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI



Kaza sonrası çocuğu otobüsün altında kalan annenin feryadı yürekleri dağladı.



Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.