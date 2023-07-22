4 yaşındaki Zeynep otobüsün altında kaldı: Annesinin feryadı yürek yaktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası talihsiz çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı.

4 yaşındaki Zeynep otobüsün altında kaldı: Annesinin feryadı yürek yaktı

, dün saat 18.00 sıralarında Susuz Mahallesi 3771'inci caddede meydana geldi. Zeynep Bülbül, annesi ve kardeşiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkmasıyla, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kaldı. 

bir süre ilerledikten sonra dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Kaza sonrası çocuğu otobüsün altında kalan annenin feryadı yürekleri dağladı.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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