4 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda 20 adrese 95 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi; 16 kişi yakalandı.



Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

BAZANIN İÇİNDE SAKLANDI



Evine baskın yapılan E.S. ise yatak bazasının içinde saklanırken bulundu. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.S.'nin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Öte yandan polis ekipleri, firari 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.