4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk binada yine yangın

Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dar sokaklardaki hatalı park edilen araçlardan dolayı olay yerine gitmekte zorlandı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.



EVSİZLER KALIYORMUŞ

Öte yandan aynı binada 7 Aralık 2018 yılında sabah saatlerinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.

Mahalle sakini, 4 sene önce de yangın çıktığını ve 2 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak binada evsizlerin kaldığını ifade etti.