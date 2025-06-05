4 yıl önce kaybolmuştu: Canlı yayında gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

Bursa'da 2021 yılından bu yana haber alınamayan 32 yaşındaki Emrah Elveren’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğünü iddia edip bir televizyon programına katıldı.

Program sırasında baba Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullandığı belirlendi.



'O ÇOCUĞU YOK EDEN AİLESİ'

Adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., "Ben suçsuzum benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu." iddiasanda bulundu.

Zanlı, 'Kayıp birinin telefonu neden evinizde' sorusuna ise “Benim evimde yaşıyordu. Bulunabilir" diye yanıtladı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ahmet Ş., tutuklandı.