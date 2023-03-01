4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarına tahta parçaları konulmuş

TAHTA PARÇALARI SIKIŞTIRILMIŞ

Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, "Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış." dedi.

İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istediklerini dile getiren Karataş, "Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhittinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz." konuştu.