4 yıllık zorunlu lise eğitimi 2 yıla düşecek mi? Bakan Tekin'den yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili soruya "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtı verdi.
İşte Bakan Tekin'in açıklamaları...
"Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz"
NE OLMUŞTU?
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’de 2012 yılından itibaren uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.
Sonuçlara göre lise eğitiminin süresine ilişkin son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere seçenekler öne çıkmıştı.
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