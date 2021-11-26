40 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? (30 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi ataması)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından gerçekleşecek yerleştirme ile 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?



Bakan Koca, yaptığı açıklamada; ''Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.