40 derece sıcaklıkta asfaltta yumurta kırıp yedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarılarının ardından yurdun pek çok yerinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor.



Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan asfaltta yumurta pişirme görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi.

YUMURTA PİŞTİ



Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş, kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi.



Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görüldü.