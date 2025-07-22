40 derece sıcaklıkta asfaltta yumurta kırıp yedi

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'un Pendik ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Bir esnaf, 40 dereceyi bulan sıcakta asfaltta yumurta kırıp yedi.

40 derece sıcaklıkta asfaltta yumurta kırıp yedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarılarının ardından yurdun pek çok yerinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan asfaltta yumurta pişirme görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi.

PİŞTİ

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş, kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi.

Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görüldü.

Çöl sıcakları kavuracak

Çöl sıcakları kavuracak

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