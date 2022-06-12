40 dönüm tarla anız ateşiyle yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde anız yangının sıçradığı 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.



Bostanlar köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki buğday ekili tarlalara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Düziçi ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

