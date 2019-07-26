Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özkan ailesi, 40 günlük bebekleri Onur Özkan'ı odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
40 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da 40 günlük Onur bebek yatağında ölü bulundu.
Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özkan ailesi, 40 günlük bebekleri Onur Özkan'ı odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.