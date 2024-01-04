40 km'lik boru hattı ile yıllık 60 bin tanker trafikten çekilecek

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Havalimanı’nın 2022 yılı öncesi mevcut durumunda iki paralel pist buna bağlantılı taksi yolları, 108 uçak park yeri ve toplam 35 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç-dış hat terminalleri ve mütemmimleri bulunarak hizmet verdiğini ve DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Antalya Havalimanı Genişletme Projesi kapsamında Ocak 2022’de tarihinde ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığını hatırlattı.



YENİ YATIRIMLAR 2025'E YETİŞECEK

Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret eden Uraloğlu, DHMİ tarafından yapılan ihaleyi en yüksek teklifle Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding ortaklığı kazandığını ifade ederek, “Proje, toplam 3 fazda tamamlanacak olup, 1.faz 2022-2025 yılları arasında, 2.faz 2030 yılında ve 3.faz ise 2038 yılından sonra başlayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Genişleme kapsamında tamamlanacak işlerin büyük çoğunluğu ilk fazda yapılacak. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandırmasını bekliyoruz” dedi.



ANTALYA HAVALİMANI’NA 800 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPILIYOR

Proje ile havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve herhangi bir yolcu garantisin de bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, “Yaklaşık 800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli toplamı 8 milyar 555 milyon euro. Bu miktarın yüzde 25’i olan 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bu yatırım ile iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konuk Evi, VIP Terminali, CIP Terminali, Genel Havacılık Terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ Hizmet Binası, DHMİ Lojmanlar, cami ile bunlara ait alt ve üst yapılar ile apron ve taksi yolları sözleşmede belirtilen tarihe kadar bitirilerek hizmete alınacak” açıklamasında bulundu.

