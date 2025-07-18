Yozgat'ta 40 kök kenevir ele geçirildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yozgat'ta 40 kök kenevir ele geçirildi

Şefaatli İlçe Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar Mahallesi'nde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler; 40 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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