40 milyonluk vurgun iddiası | Ponzi soruşturması tamamlandı: Savcılık 120 yıla kadar hapis istedi

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddialarına bir yenisi eklendi. Anadolu Adliyesi’nde görevli eski Mali İşler Müdürü Yavuz K.’nin de adının geçtiği ponzi vurgunu iddiasında, 41 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü.



İddialara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kevser E. isimli şüphelinin, arsa ve emlak alım satımı yaptığı 2022-2023 yılları arasında, emlak işinden büyük paralar kazandığını söyleyerek, yüksek kar vaadiyle müştekilerden para aldığı ve bu paraları geri iade etmediği kaydedildi.

ESKİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜNÜN İSMİNİ VERDİ



Ponzi sistemi denilen dolandırıcılık yöntemini kullanan şüpheli Kevser E., o dönem Anadolu Adliyesi Mali İşler Müdürü olan Yavuz K.’nin arkasında olduğunu, bu kişiyle birlikte hareket ettiğini söyledi.



Ponzi sistemi ile yapılan dolandırıcılığa dönemin Mali İşler Müdürü Yavuz K.’nin yeğeni olan Bekir A.’nın da dahil olduğu belirtildi.



41 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI



Arsa ve emlak alım satımı yaparak yüksek kar vadeden şüpheliler, avukat B.Y.’den 15 milyon 500 bin lira, müşteki S.V.’den 5 milyon lira, müşteki D.Ş.’den 3 milyon lira, müşteki S.Ü.’den 850 bin lira aldığı ve diğer müştekilerle beraber toplam 12 kişiden 41 milyon 665 bin lira para aldıkları iddianamede yer aldı.



“ARKAMDA YAVUZ VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ”



İddianamede tanık ifadesine de yer verildi.



Dosyada ifadesine yer verilen bir tanık, eski Mali İşler Müdürü Yavuz K.’nin restorandaki buluşmaya çakarlı araç ile geldiğini belirterek, Kevser E.’nin yanında 3 ay emlak danışmanı olarak çalıştığını ve annesi ile teyzesinden birçok kez para aldığını söyledi.



Tanık ifadesinin devamında yüksek kar vadi ile paraların geri dönüşünü yapabileceğini söylediği, 500 bin lirayı 1 ay içerisinde 700 bin lira olarak verebileceğini iddia ettiğini de belirtti.



Tanık ifadesinin sonunda ise Kevser E.’nin para veren kişilere, “Arkamda Yavuz var, bana bir şey olmaz.” dediğini ifade etti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kevser E.’nin yüksek kar vaadinde bulunarak para aldığı ve ponzi adı verilen sisteme insanları dahil ettiği, Kevser E.’nin Anadolu Adliyesi’nde eski Mali İşler Müdürü olan Yavuz K.’nin arkasında olduğunu söyleyerek müştekilerde güven oluşturduğu belirtildi.



İddianamede Kevser E.’nin başlarda ödeme yapanların bir kısmına geri ödeme yaptığı ancak ortada yüksek kar veren bir işin olmaması nedeniyle daha sonra sistemin çöktüğü ifade edildi.



120 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



İddianamede şüphelilerden dönemin Mali İşler Müdürü Yavuz K. ve yeğeni Bekir A.’nın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10’ar yıla kadar, şüpheli Kevser E.’nin 12 müşteki adına nitelikli dolandırıcılık suçundan 120 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.