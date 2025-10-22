400 bin lira değerinde telefon hırsızlığı

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda hırsızlık meydana geldi.

Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen, yaşları küçük 3 şüpheliden biri çevrede gözcülük yaparken diğerleri, iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı.

KÜÇÜCÜK ALAN AÇIP GİRDİLER

Yaklaşık 20-25 santim boşluk oluşturan çocuklardan boyu kısa ve zayıf olanı, sırtüstü yatıp sürünerek iş yerine girdi.

Şüpheli, çaldığı cep telefonlarının bir kısmını kepengin altından arkadaşına verdi. Arkadaşı ise cep telefonlarını başka bir yere taşıdı.

Aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıkan şüpheli, kalan telefonları da çantaya doldurduktan sonra dikkat çekmemek için kepengi indirip boşluğu kapattı.

Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

400 BİN LİRALIK HIRSIZLIK



400 bin TL değerinde 25 akıllı cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi.

Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.