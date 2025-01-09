400 metrelik uçuruma yuvarlandı: Helikopter destekli arama başlatıldı

Olay, Andırın ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi Bereket dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandığını görenler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopterde gönderildi.

Jandarma helikopterinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmasında şu ana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmasının bölgede sürdüğü bildirildi.