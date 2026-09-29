400 milyon liralık bahis soruşturmasında 30 tutuklama

Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 30’u tutuklandı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Çalışmalarda şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkân sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamındaki 45 şüphelinin hesaplarında, 43 bin 986 işlemde toplam 400 milyon 333 bin 693 liralık hareket tespit edildi.

Adreslerde 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mardin kent merkezi ile Aydın ve Çorum’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 41’i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 39 şüpheliden 30’u tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.