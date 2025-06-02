405 mahalle ve köy ara seçimle yeni muhtarını belirledi

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş kalan muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin yeniden belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde ara seçim yapıldı.

08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ankara'da Çankaya Namık Kemal Mahallesi ile Eti Mahallesi yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti.

Çankırı'da merkeze bağlı Buğday Pazarı, Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy; Diyarbakır'da ise merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi yeni muhtarını seçti.

Konya'nın Selçuklu, Beyşehir, Kulu, Ahırlı, Doğanhisar ve Ereğli ilçeleri ile Hatay, Kırklareli, Yalova, Denizli, Elazığ ve Sakarya'da da bazı mahallelerde de ara seçim sandığı kuruldu.

HALK OYLAMASI DA YAPILDI

Bartın'da Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ve Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması yapıldı.

İlk sonuçlara olağan itiraz süreci iki hafta sürecek.

İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.