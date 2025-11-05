41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına operasyon

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildiğini açıkladı.

135 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, paylaşımında "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir." dedi.