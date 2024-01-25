41 ilde uyuşturucu satıcılarına "Narkogüç-46" operayonu: 201 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturcu madde imakatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" operasyonlarında 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, 201 sokak satıcısı ve uyuşturucu tacirinin de yakalandığını duyurdu.

41 ilde uyuşturucu satıcılarına "Narkogüç-46" operayonu: 201 gözaltı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturcu madde imakatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde "Narkogüç-46" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere düzenlenen operasyonlarda Yerlikaya, toplam 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

2 milyon 153 bin adet uyuşturu hapın yakalandığını da ifade eden Yerlikaya, 201 zehir taciri ve sokak satıcısının da gözaltına alındığını belirtti.

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