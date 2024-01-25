41 ilde uyuşturucu satıcılarına "Narkogüç-46" operayonu: 201 gözaltı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturcu madde imakatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde "Narkogüç-46" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.



Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere düzenlenen operasyonlarda Yerlikaya, toplam 221 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.



2 milyon 153 bin adet uyuşturu hapın yakalandığını da ifade eden Yerlikaya, 201 zehir taciri ve sokak satıcısının da gözaltına alındığını belirtti.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-46”Operasyonlarında; 2️⃣2️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ve

2️⃣ Milyon 1️⃣5️⃣3️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗

2️⃣0️⃣1️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı… pic.twitter.com/H8vJMOBvL9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024