41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor: “Bina yapılalı 36 yıl olmuş, beraatımı istiyorum”

6 Şubat 2023’teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.



Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, inşaatın kooperatif tarafından yapıldığını kendisinin de kooperatifte yönetici olduğunu belirtti.



Binanın 36 yıllık yapı olduğunu belirten Tepebaşı, şunları söyledi:



“Ben teknik eleman değilim, yöneticiler inşaatın yapımında sorumlu değildir. İnşaatın yapımında sorumlu olan 1 imar ve 5 mühendis bulunmaktadır. Bunları da odaları ve belediyeler denetlemektedir. Bu ekibi de daha önce yönetim kurulunda olan A.Ş. oluşturmuştur. Sonuçta, bunlar kendi ifadeleriyle de görevlerini en güzel bir şekilde yapmışlardır. İnşaatı başında sonuna kadar deprem yönetmeliklerine, mimari ve mühendislik şartlarına uygun olarak tamamlamışlardır. Son kez denetlenerek yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Bu belge, inşaatın garanti belgesidir. Bina yapılalı da 36 yıl olmuştur. Benim yetkim, bilgim ve sorumluluğum olmayan inşaattan dolayı tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum.”



Diğer sanıklar, Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt da bir önceki duruşmadaki savunmalarını tekrar etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talep ediliyor.