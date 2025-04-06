41 suç kaydı var: Firari hükümlü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

41 suç kaydı var: Firari hükümlü Alanya'da yakalandı

Alanya ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışma kapsamında 15 farklı suçtan 41 suç kaydı bulunan ve 4 yıldır kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari İ.M'yi Alanya ilçesinde yakaladı.

Hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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