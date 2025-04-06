41 suç kaydı var: Firari hükümlü Alanya'da yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çalışma kapsamında 15 farklı suçtan 41 suç kaydı bulunan ve 4 yıldır kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari İ.M'yi Alanya ilçesinde yakaladı.
Hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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