41 yıldır sandıkta yenilmiyor: 80'lik muhtar 9 seçimdir koltuğu kimseye bırakmadı

"RAKİPLERİMİ FARKLA YENDİM"



Çelik, 1984'teki yerel seçimlerde 4 erkek rakibine fark atarak seçildiğini anlattı.



Babasının yönlendirmesiyle başladığı muhtarlığı sevdiğini belirten Çelik, "İnsanları da çok sevdiğim için bu mesleği devam ettirmek istedim. Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum. Oturuş, o oturuş, 41 yıldır devam ediyorum." dedi.



Çelik, mahalleliyle iç içe olduğunu, hizmet etmenin, vatandaşların dertleriyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Vatandaş evdeki durumunu, şikayetini bile bize söyleyebiliyor. Herkesin ablası, annesi oldum. Bu böyle devam etti, beni çok mutlu etti. Hatta bu seçimde adaylığımı koymayacaktım. Vatandaş, 'Bizi sakın bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediği için tekrar aday oldum." diye konuştu.



"LİSEDEN SONRA HAYATIM MUHTARLIKLA GEÇTİ"



Emel Çelik, bu kadar uzun süre muhtarlık yapmasına şaşıranlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti.



"'Bravo, bu yaşta halen devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz' diyorlar ve beni kutluyorlar. 'Emel abla, bizi bırakma sakın' diyorlar. Tabii ki bir yerde bırakılacak. Allah kısmet ederse bu sezonun ardından artık bırakayım, değil mi? Liseden sonra hayatım muhtarlıkta geçti. İnsanlarla haşır neşir olmak, onlara yardım etmek, dileklerini yerine getirmek... Böyle bir ömür geçirdim."



Çelik, daha aktif olan gençlerin, özellikle kadınların muhtarlığa aday olmasını önerdi.