42 ilde FETÖ operasyonu: 169 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 42 ilde operasyon düzenlendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonların ayrıntılarını paylaştı.



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığı bildirildi.



Yerlikaya, "Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı." dedi.



Yerlikaya, operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.