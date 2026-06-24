42 ilde FETÖ'ye operasyon. Çok sayıda tutuklama var

İçişleri Bakanlığı , 42 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlk tarafından yapılan açıklamada; şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması’’ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 128’i tutuklanırken 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.