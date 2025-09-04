Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 42 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek, Akçakale, Birecik, Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 370 kök Hint keneviri, 865 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 108 gram kenevir tohumu, 11 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.
42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 42 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
