42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 3 Aralık 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın geldiğinin öğrenilmesi üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.