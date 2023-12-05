42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 3 Aralık 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın geldiğinin öğrenilmesi üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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