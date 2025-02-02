424 bin 968 araca denetim, 135 bin 140 sürücüye ceza
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayında ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplamda 135 bin 140 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinde 2025 yılının ilk 30 gününde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır yül taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri paylaştı.
Bir ayda 424 bin 968 adet denetim yapıldığını duyuran Yerlikaya, "135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı." dedi.
Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yüzde 3,2'sini oluşturucuğunu duyuran Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8’ine bu araçlar karıştı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya paylaşımında "Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz." dedi.
2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce "Kamyon, Çekici ve Tanker" cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2025
➡️ 424 bin 968 adet denetim,
➡️ 135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı.❗
Kamyon, çekici ve tanker gibi yük… pic.twitter.com/cAbz1cIRLM
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Ali Yerlikaya
- Trafik