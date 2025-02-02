424 bin 968 araca denetim, 135 bin 140 sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinde 2025 yılının ilk 30 gününde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır yül taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri paylaştı.



Bir ayda 424 bin 968 adet denetim yapıldığını duyuran Yerlikaya, "135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı." dedi.



Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yüzde 3,2'sini oluşturucuğunu duyuran Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8’ine bu araçlar karıştı." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya paylaşımında "Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz." dedi.