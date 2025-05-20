43 dakika gecikince hapse girmişti: Tahliye edildi
Fethiye'de kızını, boşanma aşamasında olduğu eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle zorlama hapis cezasına çarptırılan Nazlı Zeynep A., cezaevinden çıktı.
Fethiye'de kızını, boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmeye geç götürdüğü gerekçesiyle zorlama hapis cezasına çarptırılan kadın, cezaevinden çıktı.
Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.
Boşanma davası sürerken, mahkeme çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi.
Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda iki kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kuruldu.
Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdü.
Ancak B.C.A.'nın, kızının görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, hakkında şikayette bulunduğunu öğrendi.erdi.
Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya üç gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi.
Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.
Ancak Fethiye 2'nci Aile Mahkemesi, Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğuna hükmederek, itirazın reddine kesin olarak karar verdi.
HAPİSTEN ÇIKTI
Mahkemenin kararı üzerine Nazlı Zeynep A., üç günlük hapis cezasını çekmek üzere jandarma tarafından cezaevine götürüldü.
Kızını avukatına teslim ederek cezaevine giden Nazlı Zeynep A., cezasını tamamladı.
Nazlı Zeynep A., üç günlük hapis cezasının ardından cezaevinden çıkıp, evine koştu. Anne ve kızı, bahçe kapısı girişinde sarılıp, hasret gid
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