43 dakika gecikince hapse girmişti: Tahliye edildi

Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdü.

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda iki kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kuruldu.

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya üç gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi.

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Ancak Fethiye 2'nci Aile Mahkemesi, Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğuna hükmederek, itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

HAPİSTEN ÇIKTI

Mahkemenin kararı üzerine Nazlı Zeynep A., üç günlük hapis cezasını çekmek üzere jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Kızını avukatına teslim ederek cezaevine giden Nazlı Zeynep A., cezasını tamamladı.

Nazlı Zeynep A., üç günlük hapis cezasının ardından cezaevinden çıkıp, evine koştu. Anne ve kızı, bahçe kapısı girişinde sarılıp, hasret gid