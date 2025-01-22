43 ilde terör operasyonu: 240 gözaltı

43 ilde 240 terör örgütü mensubu şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu olmak üzere 43 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; operasyonlar sonucu 240 şüpheli yakalanırken şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.