43. Maratonu 7 Kasım'da yapılacak (Başvurular alınıyor)

N Kolay 43. Maratonu 7 Kasım 2021 tarihinde koşulacak.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 11:47

43. İstanbul Maratonu 7 Kasım'da yapılacak (Başvurular alınıyor)

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N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen 43. Maratonu için geri sayım başladı.

Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlıkların son aşamaya gelindiği ve organizasyonda yarışacak sporcuların belirlendiği ifade edildi.

7 Kasım'da yapılacak olan maratonda parkur rekortmeni 25 yaşındaki Kenyalı atlet Daniel Kibet ve eski olimpiyat sekizincisi Soloman Mutai gibi önemli isimler yer alacak.

Maratonu’nda elit kategoride ilk üçte yer alan atletler sırasıyla 35 bin, 20 bin ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

Yarışmada elitler kategorisinde yarışacak Türk atletler için son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken diğer kategorilere kayıtların 20 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

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