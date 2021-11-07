43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirildi.



Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. Organizasyona 40 bin kişi katıldı.

Corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu.



Kadınlar kategorisinde 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.



15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.

